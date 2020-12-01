В Ставрополе загорелся пятиэтажный дом, есть погибший

Инцидент случился 1 декабря, около 14:22, в Ставрополе. Там, в пятиэтажном доме на переулке Расковой, 1, произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

В результате пожара, к сожалению, погиб один человек. Сейчас выясняются обстоятельства и причины инцидента.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в поселке Водораздел Андроповского района Ставрополья загорелся частный дом. В пожаре погиб человек 2003 года рождения. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства и причины происшествия.