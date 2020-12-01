ВТБ: ставропольцы в «Черную пятницу» потратили на 50% больше, чем год назад

В «Черную пятницу» жители Ставрополья потратили на шопинг свыше 58 млн рублей, что на 53% превышает оборот прошлогоднего дня распродаж. Об этом свидетельствуют данные эквайрингового бизнеса ВТБ.

Количество покупок к прошлогодней «Черной пятнице» выросло на 76%. Больше всего в этот день жители края потратили на электронику и бытовую технику - свыше 46 млн рублей, что на 45% превышает аналогичный показатель прошлого года. Средний чек в этой категории составил 8 тыс. рублей.

На втором месте по объему покупок оказалась одежда и обувь - на обновление гардероба жители региона потратили в «Черную пятницу» 6,7 млн рублей, что втрое больше показателя прошлого года.

На третьей позиции - приобретения в супермаркетах и продуктовых магазинах на общую сумму 2,4 млн рублей (+53%). В целом в день распродаж рост год к году показали практически все категории ретейла, за исключением косметики и парфюмерии.

- В этом году мы фиксируем рост спроса на покупки в «Черную пятницу» по сравнению с прошлым годом. Снижение цен на популярные товары способствует реализации отложенного спроса населения и особенно актуально в нынешних условиях. Наибольшую динамику роста традиционно демонстрируют товары для дома, одежда и обувь, электроника и бытовая техника. При этом мы видим рост доли онлайн-покупок по сравнению с прошлым годом, - комментирует Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.

Оборот в популярных категориях товаров в «Черную пятницу» по сравнению с предыдущей пятницей вырос в Ставропольском крае на 37%, то есть в среднем распродажи стимулировали ставропольцев потратить на треть больше, чем обычно.

Максимальный эффект от маркетинговых акций наблюдается в fashion-категории: объем продаж одежды и обуви в регионе в этот день оказался на 69% выше, чем неделей ранее. Некоторые ретейлеры начали распродажи еще в понедельник, и если сравнить оборот за 23 - 27 ноября с суммой транзакций за «обычную» неделю 16 - 20 ноября, то также можно увидеть заметный рост покупательской активности жителей региона. В среднем объем операций по основным категориям товаров за пять дней вырос на 14%, а их количество увеличилось на 7%.