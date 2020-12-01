В Ставрополе оперативно потушили пожар в переулке Расковой

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе 1 декабря в жилом доме № 1 по переулку Расковой произошел пожар. Информация о возгорании поступила примерно в 14:00.

На место происшествия оперативно выехали экстренные службы города, в том числе 6 подразделений пожарной охраны и экипаж спасателей.

Пожар удалось потушить в максимально короткий срок. По предварительным данным, горела кухонная мебель в квартире 1-го подъезда. Общая площадь возгорания составила 15 кв.м. В огне погиб один человек.

30 жильцов дома были временно эвакуированы, они могли переждать время работы пожарных в специально прибывшем отапливаемом автобусе.

В квартире пока №1 отключены все коммуникации. В целом же дом от коммуникаций не отключали, в этом не было необходимости.

Сейчас жильцы возвращаются в свои квартиры. Управляющая компания вместе с администрацией Ленинского района Ставрополя приступили к ликвидации последствий ЧС. Уже начали восстанавливать пострадавшее остекление, вывозить мусор. Обстоятельства случившегося установят правоохранительные органы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в поселке Водораздел Андроповского района Ставрополья загорелся частный дом. В пожаре погиб человек 2003 года рождения. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства и причины происшествия.