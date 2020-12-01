Сезон 2020 - 2021 открыт: турпоток в Архызе вырос в 5 раз!

Фото: сайт главы КЧР.

На горнолыжном курорте «Архыз» открылся восьмой сезон. За минувшие выходные на канатных дорогах здесь поднялись 4200 человек. В первый день открытия - 2500, в пять раз больше, чем в 2019 году.

Для лыжников и сноубордистов были подготовлены две горнолыжные трассы на южном склоне - «синяя» и «зеленая» в туристической деревне Романтик. Для первых туристов пока не будут открыты как минимум пять трасс, ски-пассы продаются по промо-тарифу.

Оставшиеся трассы южного склона и северный склон откроются в течение декабря. Суммарно это 25,5 км трасс всех категорий сложности, оснащенных системой искусственного оснежения.

С момента открытия курорта доступны будут также вечернее катание, школа инструкторов, прокат горнолыжного и сноубордического оборудования, полеты на параплане, экскурсии на снегоходах. Остальные трассы также будут открыты благодаря современным технологиям оснежения и благоприятным погодным условиям. Степень их готовности - от 30 до 70%.

В зимнем сезоне 2020 - 2021 на Архызе планируется запустить две новые канатные дороги. Первая строится в поселке Лунная поляна и предназначена для новичков. Вторая - на вершине северного склона. Четвертая очередь продлит канатную дорогу «Северное сияние» до высоты 2840 м.

Будет значительно обновлена система питания, запущен бесплатный шаттл до поселка Архыз, сервис Flybusteam для бесшовного трансфера из аэропорта, откроются тюбинг-центр, сноупарк и каток. Усовершенствована также система продажи ски-пассов: туристы могут онлайн покупать абонементы на канатные дороги и пополнять персональные карты.