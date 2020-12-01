В дома жителей аула в Карачаево-Черкесии пришло голубое топливо

Фото: сайт главы КЧР.

В рамках программы газификации объектов, осуществляемой за счет спецнадбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Черкесск», завершены работы по строительству объекта «Газопровод среднего и низкого давления с установкой ШРП № 1, 2 в а. Кызыл-Уруп, Урупского района.

Проведение газа в Кызыл-Уруп - это значимое событие не только для жителей аула, но и для всего района, подчеркнул глава администрации района Михаил Зайцев и поблагодарил за вклад в газификацию руководство республики, АО «Газпром газораспределение Черкесск», ПАО «Газпром».

В мероприятии также приняли участие глава администрации Кызыл-Урупского сельского поселения Науар Чочиев и представители АО «Газпром газораспределение Черкесск».