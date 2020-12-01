Прокуратура Ставрополья проверит сообщение об отказе в выплатах ветерану ВОВ

На Ставрополье организовали проверку после публикации об отказе в выплатах ветерану Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба краевой Прокуратуры.

Согласно информации надзорного органа, труженику тыла из Новоалександровского района отказали в социальных выплатах, приуроченных к 75-летию Победы над немецким фашизмом.

- По требованию прокурора Ставропольского края Александра Лоренца начата проверка. По ее результатам будет дана оценка действиям должностных лиц Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации по Новоалександровскому району Ставропольского края. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сказано в сообщении прокуратуры.

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