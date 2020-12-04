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Кинотеатры Ставрополя проверили на нарушения санитарных мер

Продавать билеты и рассаживать зрителей разрешается только с учетом мер социального дистанцирования
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Почти полтора месяца назад в Ставрополе и крае в соответствии с постановлением губернатора возобновили работу кинотеатры. Так, сейчас в краевой столице новинки и классику кинематографа можно посмотреть в пяти заведениях.

То, как соблюдаются меры защиты посетителей от коронавирусной инфекции, регулярно проверяют рейдовые группы. На сегодня нарушений в городских кинозалах пока не выявлено.

В нынешних эпидемиологических условиях в кинотеатрах обязательно нужно проводить термометрию сотрудников и посетителей, обрабатывать поверхности дезинфицирующими средствами, продавать газированные напитки, попкорн и другие товары исключительно в закрытых упаковках.

Также необходимо наличие приборов для очистки и обеззараживания воздуха, дезинфицирующих средств для посетителей.

В зале ожидания кинотеатра требуется нанесение разметки. Продавать билеты и рассаживать зрителей разрешается только с учетом мер социального дистанцирования. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что число выздоровевших от коронавируса и выписанных из-под меднаблюдения пациентов увеличилось еще на 257 человек и в целом приближается к 25,3 тысячи. Продолжает расти количество проводимых исследований на COVID-19.

С начала весны на Ставрополье сделано почти 930 тысяч тестов. По мнению губернатора региона, широкий охват тестированием дает возможность выявлять новые случаи заражения, включая не имеющие выраженных симптомов.

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