На Ставрополье в двух селах из-за непогоды нарушено электроснабжение

Сейчас ведутся восстановительные работы. Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

Специалисты восстанавливают электроснабжение в двух селах Минераловодского округа Ставрополья, нарушенное после падения обледенелых ветвей деревьев на линии электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Так, инцидент случился 4 декабря, в 09:50 в селе Марьины Колодцы и селе Нагутском. Там произошло аварийное отключение электроэнергии.

Как уточнили в региональном МЧС, причина - повреждение ЛЭП обледенелыми ветками деревьев. Известно, что под отключение попадает 1 тыс. 887 абонентов, пять социально значимых объектов.

Сейчас ведутся восстановительные работы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по данным Ставропольского Гидрометцентра, 4 и 5 декабря в Красногвардейском, Ипатовском, Новоалександровском, Изобильненском, Труновском, Петровском, Шпаковском, Грачевском, Благодарненском, Кочубеевском, Андроповском, Александровском, Новоселицком, Минераловодском, Предгорном, Буденовском, Советском, Нефтекумском, Степновском, Курском округах и районах ожидается гололед в сочетании с порывистым ветром 15-20 м/с.