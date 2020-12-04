ВТБ: жители СКФО сократили траты на отдых за рубежом почти в два раза

Расходы туристов с Северного Кавказа на отдых за границей в этом году сократились на 45% по сравнению с январем-ноябрем прошлого года. Об этом свидетельствует статистика карточных транзакций клиентов ВТБ.

Наименьшее снижение было зарегистрировано в Великобритании, Беларуси и на Мальдивах. Всего с начала года северокавказские клиенты ВТБ потратили на отдых в странах, открытых для россиян, порядка 63 млн рублей и совершили там 16 тыс. транзакций - в 2 раза меньше, чем за 11 месяцев 2019 года.

Пандемия коронавируса в этом году оказала влияние на распределение трат россиян за рубежом. Наиболее значительно держатели карт ВТБ из регионов Северного Кавказа снизили траты на сегмент развлечений - походы за рубежом в кино, театры и на концерты (-62% год к году), а также на покупки в заграничных магазинах одежды и обуви (-66%) и на АЗС (-69%).

В меньшей степени сократились расходы жителей округа в зарубежных супермаркетах (-43%), в гостиницах и отелях (-29%), а также в экскурсионных бюро (-21%). А вот на аренду автотранспорта за границей путешественники с Северного Кавказа потратили на 77% больше, чем в прошлом году.

Если учитывать туристические расходы всех владельцев карт ВТБ за границей, менее всего в этом году «просели» страны, которые сейчас открыты для российских путешественников и не настаивают на изоляции для приезжих.

Так, расходы клиентов банка на Мальдивах снизились лишь на 20% год к году, Белоруссия недосчиталась 29% туристических расходов россиян, а Турция и Египет - 40%. Наиболее значительно - на 78% - держатели карт ВТБ снизили траты в Японии, которая разрешила въезд только гражданам и резидентам и только с 1 ноября.

Единственным «бенефициаром» ограничений стала Танзания, которая одной из первых открыла границы для россиян - туристические расходы клиентов банка в ней выросли к прошлому году на 36%, а осенью был зафиксирован более чем двукратный рост год к году. Изменившиеся условия внесли корректировки в рейтинг наиболее популярных стран у жителей Северного Кавказа.

Топ-10 стран по объему туристических расходов региональных клиентов ВТБ по-прежнему возглавляет Италия, хотя траты клиентов в ней сократились на 66% год к году. Второе место, как и в прошлом году, занимает Турция, в которой держатели карт ВТБ из СКФО стали тратить на 59% меньше, чем в прошлом году. Также в пятерку лидеров по расходам вошли США, Великобритания и ОАЭ.

- Пандемия в этом году стала главным фактором, повлиявшим на туристические настроения россиян. Наших соотечественников останавливают не только закрытые границы большинства стран, но и желание обезопасить себя от лишних контактов. И хотя осенью Россия продолжила возобновлять авиасообщение с отдельными зарубежными странами, традиционно высокий предновогодний сезон не изменит негативную динамику по итогам года, - прогнозирует Ксения Андреева, руководитель управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.