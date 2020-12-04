Вузы на Ставрополье из-за коронавируса до 6 февраля 2021 года продолжат работу дистанционно

Соответствующее постановление подписал губернатор края Фото: Архив "КП"

На Ставрополье высшие учебные заведения продолжат реализацию образовательных программ в дистанционном формате. Соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Владимиров. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Дистанционное обучение в вузах продлится до 6 февраля 2021 года включительно.

Учреждения среднего профессионального и дополнительного образования Ставрополья, школы края работают в очном режиме обучения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье определили судьбу 31 декабря 2020 года. По результатам голосования в Instagram Владимир Владимиров объявил его выходным днем.

- Голосов и просто комментариев было очень много. Как и в прошлом году, абсолютное большинство - за выходной. Так тому и быть! - написал глава Ставрополья.

Сейчас идет подготовка документов, вскоре их подпишут. Власти края обещали обратиться к местным работодателям в организациях и обсудить этот вопрос с ними.