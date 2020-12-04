На Ставрополье в этом году на 12% снизилось количество «очагов аварийности»

Губернатор Ставрополья провел в режиме видеоконференцсвязи заседание краевой межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Его участники рассмотрели вопросы, связанные с реализацией нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В качестве одного из главных результатов его реализации Владимир Владимиров отметил повышение безопасности движения и устранение «очагов аварийности» на дорогах края.

- Благодаря решениям президента России Ставрополье получает дополнительные средства из федерального бюджета для развития дорожной отрасли. Это позволяет улучшать качество дорожного покрытия, устанавливать камеры видеофиксации, тросовые ограждения и другие элементы для безопасности движения, обеспечивать работу санитарной авиации. Делать то, что приближает нас к главной цели – сокращению числа аварий, сохранению жизни людей, - подчеркнул губернатор.

Сегодня доля краевых автотрасс, соответствующих всем нормативным требованиям на Ставрополье составляет 76%, что превышает плановый показатель, установленный нацпроектом на 2020 год. Годом ранее доля таких дорог составляла 74,75%.

В этом году на Ставрополье также на 12% снизилось количество «очагов аварийности». Этому способствовала, в том числе, установка на дорогах камер видеофиксации нарушений, устройство разделительных полос на сложных участках трасс.

Вместе с тем, растущая интенсивность дорожного движения и развитие внутреннего туризма требуют дальнейшей работы по профилактике ДТП.

В этом контексте в 2021 году на Ставрополье начнется внедрение интеллектуальной транспортной системы, которая позволит оптимизировать транспортные потоки. Также с 1 января 2021 года начет работать краевой Центр организации дорожного движения.

По итогам обсуждения повестки Губернатор поручил рассмотреть возможности для увеличения количества видеокамер фиксации нарушений, запланированных к установке на дорогах края в ближайшие годы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Ставрополья Алексей Сафонов сообщил, что за этот год в крае произошло 2325 ДТП, в которых 3041 человек получили различные травмы и 310 человек погибли.

Смертность на дорогах региона снижается, эта динамика сохраняется уже шестой год подряд.

Говоря о мерах по снижению аварийности, руководитель сообщил, что 1 декабря установлены 88 дополнительных комплексов видео и фотофиксации административных правонарушений по линии ГИБДД, которые в ближайшую неделю пройдут тестирование.

Таким образом, в крае к Новому году будут работать в общей сложности 218 комплексов фиксации.