В Карачаево-Черкесии построят еще один спортивный центр

В селе Чапаевском Прикубанского района по поручению главы Карачаево-Черкесии началось строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса общей площадью 3500 кв. метров.

Сейчас ведутся земельные работы, и к 20 декабря текущего года планируется завершить все строительные работы по устройству фундамента.

ФОК строится в рамках федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016 - 2020 годы» и партийного проекта Единой России «Детский спорт».

В здании нового современного спортивного объекта будет расположен универсальный зал размерам 42x24, для проведения соревнований и тренировочных занятий по мини-футболу, баскетболу, волейболу, бадминтону, гандболу, большому и настольному теннису, а также тренажерный зал. Предусмотрены условия для занятия единоборствами: борьбой, боксом, самбо, дзюдо.

В здании будут созданы условия людей с ограниченными возможностями. Кроме того, в ФОКе будут располагаться комната тренеров и инструкторов, кабинет врача, административные и технические помещения.