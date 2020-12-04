В Ставрополе водитель иномарки сбил школьника

Инцидент произошел вечером 3 декабря, на одной из улиц Ставрополя. Водитель иномарки сбил школьника, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

12-летнего мальчика доставили в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего открытый перелом обеих костей голени.

Выяснилось, что водитель легковушки за последние два года привлекался 25 раз к административной ответственности за нарушение правил, из них 23 раза — за превышение скорости.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Ставрополья Алексей Сафонов сообщил, что за этот год в крае произошло 2325 ДТП, в которых 3041 человек получили различные травмы и 310 человек погибли.

Смертность на дорогах региона снижается, эта динамика сохраняется уже шестой год подряд.

Говоря о мерах по снижению аварийности, руководитель сообщил, что 1 декабря установлены 88 дополнительных комплексов видео и фотофиксации административных правонарушений по линии ГИБДД, которые в ближайшую неделю пройдут тестирование.