Отборное молоко для продуктов МКС будет поставлять крупнейшая в России сельхозкомпания

Молочный комбинат «Ставропольский» будет получать отборное молоко высшего сорта от крупнейшего в России производителя сырого молока «ЭкоНиваАгро».

По словам представителей комбината, заключенное соглашение позволит сохранить высочайшее качество продукции даже в зимний период, а также позволит удовлетворить растущий спрос на продукцию МКС.

3 декабря комбинат получил первую партию высококачественной продукции - 30 тонн лучшего сырого молока. Уже вечером ставропольцы смогут оценить его вкус. А за весь месяц партнеры поставят 360 тонн отборного сырья, которое благодаря заботе профессионалов МКС превратится в любимые молочные продукты жителей края.

- Заключение этого договора стало очередным подтверждением того, что наша компания тщательнейшим образом подходит к выбору поставщиков сырья и доверяет только самым надежным из них. Ведь высококлассное сырье всегда являлось одним из залогов стабильно высокого качества готовой продукции, - заявили представители Ставропольского молкомбината.

«ЭкоНива» стала 15-м поставщиком молока для МКС. Потребность в дополнительных поставках связана с уменьшением надоев коров в зимний период. Кроме того, производство МКС продолжает расти: так, недавно на МКС был запущен цех по производству лактозы – за год молкомбинат продал 954 тонны молочного сахара. Растет спрос и на другие товары. Как пример - твердые сыры, которых за последний год произвели и продали на 66 тонн больше.