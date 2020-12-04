Соблюдение масочного режима проверяют во всех общественных местах Новоселицкого округа

Какие меры защиты против COVID-19 предпринимаются в Новоселицком округе, глава территории Роман Коврыга доложил на встрече с губернатором Ставрополья.

Вопросы, касающиеся коронавирусной инфекции, работы должны постоянно находиться в поле зрения не только у главного врача, но и у руководителя муниципалитета, подчеркнул Владимир Владимиров.

— Если человек, заболел и требуется госпитализация, мы должны помочь. Никто не должен быть оставлен без внимания, без лекарств, без лечения. Такого допустить мы не имеем права, — подчеркнул губернатор.

Сейчас во всех местах массового нахождения людей в Новоселицком округе проверяется соблюдение масочного режима. Губернатор отметил, что качество контроля в этой части вопросах снижаться не должно.

— Обеспечение масочного режима в предприятиях торговли, общепита и транспорта — это вопрос администрации. Это эффективный способ прерывать цепочки распространения инфекции. Очень важно постоянно контролировать и разъяснять людям, почему это необходимо, — добавил глава региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжает расти число зараженных коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился еще у 234 человек.

Число зараженных в регионе достигло 28639. За последние сутки победить болезнь смогли 257 жителей края. А за весь период пандемии выздоровели – 25265.

Продолжает расти и число умерших от вируса. Так, за последний день от коронавируса скончались шесть пациентов. Число умерших в регионе достигло 577. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.