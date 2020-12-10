Жительницу Ставрополья оштрафовали за отсутствие теста на коронавирус

Суд признал жительницу Ставрополья виновной и оштрафовал ее на 7 500 рублей. Решение суда в законную силу пока не вступило Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье Новоалександровский районный суд оштрафовал местную женщину за «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

По данным ведомства, ставропольчанка 2 сентября прибыла на территорию России. В течение трех календарных дней женщина должна была на портале Госуслуг загрузить в заполненную ранее анкету результаты тестирования на коронавирус.

Однако ставропольчанка этого не сделала. Причина такого поведения — не сообщается.

Суд признал жительницу Ставрополья виновной и оштрафовал ее на 7 500 рублей. Решение суда в законную силу пока не вступило.

Кстати, губернатор Ставрополья отметил необходимость проведения дополнительных профилактических мер в школах края, расположенных в густонаселенных территориях, где риски передачи инфекции выше. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

– Нужна еще одна эпидемиологическая пауза в школах, расположенных в крупных городах края, – отметил Владимир Владимиров.