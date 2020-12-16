Врио главы Дагестана Меликов выписан из больницы после коронавируса

Сергей Меликов. Фото: официальный сайт президента России

Врио главы Республики Дагестан Сергей Меликов выписан из московской клиники после заражения коронавирусом. Политик чувствует себя гораздо лучше и планирует вернуться в регион уже в начале следующей недели.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана, 15 декабря Сергей Меликов покинул стационар в связи с существенным улучшением состояния. Несмотря на это, еще несколько дней политик проведет под наблюдением врачей. После чего вернется в Дагестан, чтобы продолжить активную, в том числе выездную работу.

Первым делом переболевший коронавирусом Меликов посетит call-центр, созданный для оперативного реагирования на увеличившийся поток обращений в связи с пандемией. Его работе активно помогают студенты республиканского медицинского университета, на базе которого и организован центр.

В пресс-службе отмечают, что даже во время болезни Сергей Меликов проводил заседания республиканского оперштаба и принимал участие в планерках правительства. В частности, под его контролем решается вопрос обеспечения качественной водой жителей Каспийска и Избербаша, где после проверки выявлены проблемы.

Напомним, что Меликов заразился коронавирусом 25 ноября. В начале декабря его госпитализировали в Москву.

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