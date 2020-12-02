Врио главы Дагестана Сергей Меликов госпитализирован из-за коронавируса

Сергей Меликов. Фото: официальный сайт президента России

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов госпитализирован из-за коронавирусом. Динамика состояния политика оказалась негативной, и его решили перевести на амбулаторное лечение. Подробности сообщает пресс-служба врио главы Дагестана в Instagram.

– Сегодня временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов переведен с амбулаторного лечения на стационарное в целях предотвращения ухудшения здоровья, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на госпитализации политика настаивали врачи, подчеркнувшие, что «на 7-9 сутки нередко происходит значительное ухудшение состояния больного».

Напомним, что 25 ноября, сразу после заражения Сергея Меликова коронавирусом пресс-служба сообщала, что он чувствует себя нормально. Речи о госпитализации не было. Сообщалось, что политик планирует продолжать работу в удаленном режиме.

Сергей Алимович Меликов возглавил республику меньше двух месяцев назад, 5 октября. Он пришел на новую должность, покинув пост сенатора от Ставропольского края. Политик сменил ушедшего в отставку Владимира Васильева.

Отметим, что Сергей Меликов – военный, прошедший путь от простого офицера до генерал-полковника. По национальности врио главы Дагестана – лезгин. Кроме того, за годы службы политик заслужил право носить краповый берет.

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