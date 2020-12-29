На Ставрополье больницы, оказывающие первичную помощь, будут работать в штатном режиме 2, 4, 5, 6, 8 и 9 января 2021 года. Об этом сообщил министр здравоохранения края Владимир Колесников на встрече с губернатором.В эти дни врачи будут вести как прием пациентов, так и проводить иммунизацию против коронавируса. Кстати, для некоторых жителей региона срок ревакцинации вторым компонентом приходится как раз на эти даты.Напомним, что на Ставрополье уже в первые месяцы 2021 года начнется второй этап вакцинации против COVID-19.Губернатор региона рассказал, как записаться на прививку. Для этого нужно перейти на сайт 26gosuslugi.ru, кликнуть на виджет «Запись на вакцинацию от COVID-19», выбрать ближайшую больницуу, время и дату.Прививать будут в 42 пунктах — в основном это городские или районные больницы и поликлиники Ставрополья.Сам глава региона сделал прививку против коварного вируса вчера, 28 декабря 2020 года. Владимир Владимиров поделился с земляками об этом: рассказал, как себя чувствует и что ему порекомендовали врачи. Подробнее об этом читайте в этой новости.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Дожить до свадьбы золотой»: пара, прожившая 50 лет в браке, победила коронавирусИстория настоящей любви, которой не страшен коварный вирус (подробнее)