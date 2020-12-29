После того как мандата лишился Денис Кушнарев, избирательная комиссия Ставрополя предложила занять его место Александру Куриленко. Однако, Куриленко предпочел остаться депутатом в Шпаковском округе.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что против депутата Ставропольской городской Думы Дениса Кушнарева возбуждено уголовное дело. Он признан виновными в мошенничестве в крупном размере.В результате преступных действий Кушнарев вместе со своим знакомым обманным путем похитили у 10 индивидуальных предпринимателей деньги на общую сумму свыше 600 тысяч рублей.Суд назначил Кушнареву наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком в 1 год. В итоге его лишили полномочий.Имя следующего депутата городской думы станет известно уже в начале января. При этом человек должен соответствовать по некоторым формальным аспектам, пишет «Победа26».Тем временем в Краевой суд 28 декабря поступило дело экс-зампреда правительства Ирины Кувалдиной. Юристы женщины и прокуратура пытаются обжаловать приговор Ленинского районного суда, сообщил источник «КП», знакомый с материалами дела.