В Ставропольском крае продолжает расти число зараженных коронавирусом. Так, за сутки диагноз подтвердился еще у 240 жителей. Всего зафиксировано в регионе – 37748 случаев. Также за последний день скончались 7 пациентов.Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Всего жертвами инфекции стали 805 человек.- Помните, что помочь сдерживать распространение вируса способен каждый из нас. Берегите здоровье, соблюдайте меры эпидемиологической профилактики, - обратился Владимиров к жителям региона.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор рассказал о своем состоянии после прививки от коронавируса.- На жизненный тонус, самочувствие она никак не повлияла. Может быть, это потому, что все рекомендации врачей старался соблюдать. В общем, не о чем было говорить, - написал Владимиров.