Губернатор Ставрополья поблагодарил местных медиков за работу в первые дни наступившего года.– Все медики – от главных врачей до медсестер — в период праздников самоотверженно спасали жизни и здоровье людей. За это – самая искренняя благодарность, – отметил Владимир Владимиров.По его словам, непрерывная трудовая вахта врачей, позволяет эффективно оказывать помощь больным с COVID-19, до 20% коек в стационарах для пациентов с коронавирусной инфекцией остаются свободными.Вместе с тем, после завершения новогодних праздников, круг задач для системы здравоохранения края расширяется.– Выходные закончились, и наши медицинские лаборатории должны обеспечить высокие объемы ежедневных исследований на коронавирус. Также особенно важно обеспечить эпидбезопасность учащихся в школах, которые заработали после каникул, – отметил Владимиров.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае продолжает расти число зараженных коронавирусом. Так, за сутки диагноз подтвердился еще у 240 жителей. Всего зафиксировано в регионе – 37748 случаев. Также за последний день скончались 7 пациентов.Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Всего жертвами инфекции стали 805 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:На борьбу с COVID-19 Ставрополье затратило более 1, 3 млрд рублейНа эти средства закуплено различное медоборудование и медтехника (подробнее)