В стационарах больниц свободны 26% коек, развернутых для оказания медицинской помощи больным коронавирусом и внебольничными пневмониями Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье назвали реальное число выздоровевших от коронавируса. Так, по данным краевого министерства здравоохранения, от новой коронавирусной инфекциивыздоровели 37897 человек. Накануне врачи выписали еще 272 человек.

Лаборатории за весь период выполнили 1229622 исследования на коронавирус методом ПЦР. В минувшие сутки проведено 5707 тестов. За прошлый день диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 231 жителя региона.

За время пандемии подтверждено в установленном порядке 42022 заражения, в том числе 4305 – среди детей, из которых 4257 уже выздоровели.

Под медицинским наблюдением в стационарах и на дому находятся 12311 человек. На сегодняшний день лечение в стационаре получают 2273 пациента с подтвержденным коронавирусом: 295 – в тяжелом состоянии, в том числе 41 поддерживается аппаратами ИВЛ; 1010 – в состоянии средней степени тяжести.

Остальные чувствуют себя удовлетворительно. Сняты с медицинского наблюдения 120342 человека.

Всего за весь период пандемии от инфекции скончались 920 пациентов, у которых коронавирус вызвал тяжелые осложнения. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

В стационарах больниц свободны 26% коек, развернутых для оказания медицинской помощи больным коронавирусом и внебольничными пневмониями. Реанимационные койки свободны на 27%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболел 231 человек

Еще четыре пациента скончались за прошлый день (подробнее)