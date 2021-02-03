Житель Кисловодска перевел телефонному мошеннику более полумиллиона рублей

Жителю Кисловодска позвонил мужчина, представился сотрудником одного из банков и сообщивший заведомо ложную информацию об оформлении третьими лицами кредита на его имя.

Под предлогом сохранения денег он убедил собеседника оформить два кредита в различных финансовых учреждениях и перевести всю сумму на «безопасный» счет.

Мужчина под диктовку выполнил все условия, лишившись порядка 550 тысяч рублей.

Поняв, что его обманули, он обратился за помощью в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что против бывшего министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексея Когарлыцкого возбудили еще одно уголовное дело. Он подозревается в получении взятки в крупном размере.