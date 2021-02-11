К делу о "подмене трупов детей на куклы" в Дагестане подключился СКР

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Владимир Владимиров сообщил новые подробности о резонансном деле с "подменой трупов детей" на кукол. Пока никаких подтверждений у информации нет, сообщил губернатор Ставропольского края в соцсетях.

- Наши краевые роддома проверили полиция и следственный комитет. Женщина с такими именем, отчеством и фамилией не только в них не поступала, но и не наблюдалась у нас в крае. Подтверждений той шокирующей информации, о которой говорится в ролике - не найдено, - написал глава Ставрополья.

Напомним, 10 января уроженец Дагестана Дауд Даудов обнаружил на кладбище, что хоронит куклы вместо тел своих детей. По его словам, они были рождены в перинатальном центре Ставрополя. О смерти малышей объявили 3 февраля.

Причастность роддомов к делу опровергает и Минздрав. В ведомстве сообщили, что проверили базу за этот и прошлый годы. И имени роженицы там нет. В министерстве отмечают, что роддом оборудован 190 камерами наблюдения, что "делает работу прозрачной", цитирует ТАСС представителя краевого Минздрава.

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