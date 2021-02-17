Прокуратура прокомментировала сообщение о вырубке здоровых деревьев в Железноводске

Фото: пресс-служба администрации Железноводска

В Железноводске природоохранная прокуратура не выявила фактов неправомерной вырубки. Во время проверки выяснилось, что причиной повреждения и обрушения деревьев стало сильное гололедно – изморозевое отложение, которое в феврале 2021 года достигло опасных значений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Массовый «деревопад» устраняли сотрудники МЧС, Бештаугорского лесхоза, а также коммунальные службы.

Однако во время оформления документов на ликвидационно-спасательные работы были допущены недочеты.

Как подчеркнули в администрации города, это и стало причиной вынесения представления прокуратуры. Его будут рассматривать в установленные законом сроки.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жителей Ставрополья волнует вопрос, могут ли закрыться питьевые бюветы с минеральной водой на КМВ. Об этом глава региона говорил на «прямой линии» 16 февраля:

- Вода в бюветах не может быть платной. Бюветы – это очарование наших курортов и огромная история. Поэтому они не должны и не будут закрываться. А если такой вопрос возник, то мы (власти) возьмет их на себя, - ответил Владимир Владимиров.

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