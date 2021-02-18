Ставропольчанка обманула жительницу Кирова при покупке шпица в интернете

44-летняя жительница города Киров Кировской области в начале февраля нашла в интернете объявление о продаже щенков породы шпиц. Хозяйка пушистой красавицы рассказала, что жтвет в Ставропольском крае. По ее словам, она щенков отправляет «по всей России самолетами».

Женщины договорились о предоплате. Ничего не смущала жертву обмана, потому что для пущего убеждения «продавец» даже показывала несколько видеороликов «со своим паспортом».

Доверчивая покупательница перевела 17 тысяч рублей на указанные ей счета, из которых 4 тысячи якобы должны были пойти на перевозку будущего домашнего питомца. И стала ждать. Однако, никакого шпица ей, конечно же, не привезли.

По данному факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленицы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ставропольцам рассказали, как не стать жертвами лжегазовиков. Чаще всего, они ходят по квартирам, где живут пожилые люди, и настаивают на замене газовых шлангов или установке дополнительного оборудования.

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