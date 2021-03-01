Правительство Ставрополья поможет устранить последствия происшествия в поселке Рыздвяном

На еженедельном рабочем совещании в правительстве региона Владимир Владимиров поручил краевому министерству жилищного-хозяйств оказать необходимую помощь Изобильненскому городскому округу в устранении последствий происшествия в жилом доме в поселке Рыздвяном.

Напомним, что хлопок газовоздушной смеси малой интенсивности произошел в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в ночь на 1 марта. Погибших, разрушений нет. Пострадал один человек, ему оказывается медпомощь.

Ведутся работы по устранению последствий инцидента. Жильцы вернулись в свои квартиры.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что после хлопка газа в многоэтажке Ставрополья прокуратура организовала проверку.

Пострадавшего доставили в районную больницу города Изобильный.

Также сегодня, 1 марта по данному факту Следком по региону начал процессуальную проверку на предмет соответствия требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей услуг по техническому обслуживанию газового оборудования в этом многоквартирном доме.