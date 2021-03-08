Известный в сети кот Кипиш из мэрии Невинномысска поздравил женщин с 8 марта

Фото из поста-поздравления в аккаунте Кипиша Фото: Инстаграм

Администрация Невинномысска в Instagram-аккаунте Кипиша поздравила жительниц Ставропольского края с Международным женским днем.

- С прекрасным полом у меня особые отношения: именно женщины обо мне так трепетно заботятся, кормят вкусненьким, чешут за ушком и позволяют спать на коленях, - написано в посте.

Напомним, кот по кличке Кипиш прижился в администрации Невинномысска и завоевал любовь всех сотрудников учреждения - в том числе и главы города Михаила Миненкова.

Кипиш известен интернет-конкурсом "Лига потягушек", также он попал в топ самых известных кошек Ставрополья.

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