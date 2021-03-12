12 марта бригады скорой помощи Ставрополя дежурят во время снегопада

Фото для иллюстрации Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Пресс-служба Скорой помощи города Ставрополя сообщила, что снегопад не повлиял на график работы мобильных бригад. Если возникают трудности с передвижением, врачам помогают сотрудники ГИБДД и МЧС.

По словам главного врача станции скорой медицинской помощи Ставрополя Антона Фарсиянца, работа продолжается в "напряженном штатном режиме".

Только на территории Ставрополя находятся 30 бригад, а во всем крае - 260.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил всем ведомствам постараться минимизировать последствия от снегопада.

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