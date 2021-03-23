В Ставропольском крае построят 29 новых медучреждений в 2021 году

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Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил о планах работы по программе модернизации первичного звена здравоохранения. По его словам, в Ставропольском крае уже сформирована крепкая база для реализации новых проектов.

За 7 лет власти региона привели в порядок более 200 медицинских учреждений. А с начала 2021 года стартовала федеральная программа модернизации здравоохранения.

- В этом году почти на 120 объектов «зайдем» с капитальным ремонтом и реконструкцией, построим 29 новых учреждений - поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов. Это в первую очередь объекты в сельских территориях, - подчеркнул Владимиров.

Помимо строительства, в регион закупят 10 штук "тяжелого" медоборудования: компьютерные томографы, аппараты рентгена, флюорографов и т.д. Также учреждения снабдят 104 машинами.

Отметим, первичное звено здравоохранения - это самый объемный сегмент в этой области. Именно в этом звене оказывают первую помощь, диагностируют и проводят профилактику. То есть, это наши детские и взрослые поликлиники, амбулатории, дневные стационары и т.д.

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На Ставрополье на модернизацию здравоохранения в 2021 году направят 2 млрд рублей

Первым приоритетом губернатор назвал реализацию инициированных президентом России национальных проектов (далее).