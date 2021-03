SKODA OCTAVIA стала лучшим семейным автомобилем 2020 года

ŠKODA OCTAVIA четвертого поколения.

ŠKODA OCTAVIA заняла 1-е место в номинации «Семейный автомобиль» во всемирном конкурсе «Женский автомобиль года 2020» (2020 Women’s World Car of the Year Awards). Это первая победа для чешского бренда в премии, жюри которой состоит исключительно из женщин - 48 профессиональных автомобильных журналисток из 38 стран.

ŠKODA OCTAVIA четвертого поколения выделяется еще более эмоциональным дизайном и динамичными пропорциями, невероятно просторным салоном и высоким уровнем комфорта и безопасности пассажиров. Как и любой другой автомобиль ŠKODA, новая OCTAVIA сочетает в себе превосходную функциональность и ряд интеллектуальных решений и возможностей, что делает легендарную модель чешского бренда идеальным семейным автомобилем.

На российском рынке новая OCTAVIA доступна в расширенных комплектациях Active Plus, Ambition Plus и Style Plus, оснащение которых стало значительно богаче, чем прежде. В качестве силовых агрегатов предусмотрены бензиновые моторы объемом от 1,4 до 2,0 л, развивающие от 110 л. с до 190 л. с.

Победа в одной из номинаций всемирного конкурса «Женский автомобиль года» стала еще одним достижением для новой OCTAVIA. Напомним, в феврале она была названа самым популярным импортным автомобилем в компактном классе в конкурсе «Лучшие автомобили 2021 года по выбору читателей», учрежденным авторитетным немецким изданием Auto, motor und sport.

В 4-м квартале 2020 года OCTAVIA завоевала целую серию трофеев на ключевых экспортных рынках, включая Австрию, Германию и Швейцарию. Эксперты британского издания Auto Express присудили ей сразу два титула в рамках собственного конкурса «Автомобиль года». Тогда лифтбек чешского автопроизводителя получил звания лучшего «Нового автомобиля» и «Компактного семейного автомобиля».

А еще раньше, в июне 2020-го, читатели немецкого автомобильного журнала AUTO Straßenverkehr назвали новую OCTAVIA лучшим семейным автомобилем года в номинации «Лучший дизайн» в ценовой категории до 25 000 евро.

