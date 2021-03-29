На Ставрополье к 29 марта появился город - лидер по приросту ковид-больных

Минераловодский округ стал новым лидером Ставрополья по суточному приросту заболевших коронавирусом. Там, к 29 марта за сутки выявили 21 случай заболевания ковидом. В Ставрополе к этой дате нашли 10 инфицированных.

В Невинномысске ковидом заразились 8 человек. По трое новых больных обнаружили в Пятигорске, Буденновском и Левокумском округах.

Два человека подхватили новую инфекцию в Кисловодске. По одному человеку заразились в Георгиевском, Ипатовском и Советском округах.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 53 жителей региона. Число зараженных достигло 50295.

Также за вчерашний день жертвами инфекции стали 2 пациента, у которых болезнь проходила в тяжелой форме.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших достигло 1219.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я очень сильно хочу жить»: лишившаяся ноги фельдшер со Ставрополья собирает деньги на протез

Молодой медик вынуждена искать деньги на вторичный многофункциональный протез ноги стоимостью три миллиона рублей (подробнее)