В Марьиных колодцах после массового отравления развернули инфекционный провизорный госпиталь

В селе Марьины Колодцы проживает более трех тысяч человек, из которых свыше 700 – дети.
Напомним. что сегодня, 30 марта, с симптоматикой расстройства пищеварения в участковую больницу обратилось 39 человек: 15 взрослых и 24 ребенка, из которых 17 – школьники.
Все дети наблюдаются амбулаторно. Восьми взрослым потребовалась госпитализация.
Их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В селе ведется эпидемиологическое расследование, которое позволит установить причину ухудшения здоровья его жителей.
Ситуация на контроле и.о. министра здравоохранения края Владимира Колесникова.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что незамедлительно по данному факту следственный отдел по городу Минеральные Воды следственного управления Следственного комитета РФ по Ставрополью возбудил уголовное дело по статье: «Сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Напомним, губернатор Ставрополья также прокомментировал массовое отправление жителей села Марьины Колодцы.
- По моему поручению в село уже направлена специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Медики совместно со специалистами Роспотребнадзора проводят тщательное эпидемиологическое расследование, - добавил глава региона.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначают судебные экспертизы.
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