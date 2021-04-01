Минздрав Ставрополья сообщил о состоянии пациентов в Марьиных Колодцах

Состояние пациентов удовлетворительное с выраженными признаками улучшения Фото: Олег ЗОЛОТО

После вспышки кишечной инфекции в селе Марьины Колодцы ситуация стабилизируется. Состояние госпитализированных удовлетворительное, распространение заболевания идет на спад. Об этом на брифинге в правительстве края сообщил и.о. министра здравоохранения региона Владимир Колесников.

В участковой больнице села Марьины Колодцы развернут инфекционный провизорный госпиталь, фельдшерско-акушерский пункт переведен на круглосуточный режим работы с прикреплением к нему машины скорой помощи на случай массового обращения пациентов. Территория села разделена на зоны, в которых 16 медиков проводят подворовые обходы.

Между руководством участковой больницы и обратившимися за помощью в специально созданном чате ведется постоянный мониторинг состояния здоровья больных.

- Мы были готовы ко всем возможным вариантам развития событий и сработали на упреждение. Благодаря слаженным и своевременным действиям удалось за короткий промежуток времени купировать распространение кишечной инфекции. Мы видим, что заболеваемость в Марьиных Колодцах пошла на спад. Надеюсь, в течение ближайших суток удастся полностью купировать заболеваемость, - отметил Владимир Колесников.

На сегодняшний день под наблюдением врачей остаются 162 человека, из них 43 взрослых и 119 детей. Госпитализировано 13 человек.

Состояние пациентов удовлетворительное с выраженными признаками улучшения. Угрозы жизни нет. Каждый амбулаторный пациент обеспечен необходимыми препаратами.

Фото: администрация Минераловодского округа Читайте на WWW.STAV.KP.RU: https://www.stav.kp.ru/online/news/4242916/

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в семи населенных пунктах Минераловодского округа, где произошло массовое отравление людей, осуществляется подвоз воды.

Напомним, в селе Марьины Колодцы, Розовка, Безивановка, Старотарский, Утренняя Долина, Сухая Падина, Веселый действует режим повышенной готовности.

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