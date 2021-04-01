В села Минераловодского округа, где введен режим повышенной готовности, доставляют питьевую воду

Фото: администрация Минераловодского округа

В семи населенных пунктах Минераловодского округа, где произошло массовое отравление людей, осуществляется подвоз воды.

Напомним, в селе Марьины Колодцы, Розовка, Безивановка, Старотарский, Утренняя Долина, Сухая Падина, Веселый действует режим повышенной готовности.

Дважды в день жителям этих населенных пунктов подвозят питьевую воду.

График подвоза составлен с учетом пожеланий жителей, также принимаются индивидуальные заявки. Ранее «КП-Северный Кавказ» публиковала этот график.

Напомним, что на сегодняшний день, 1 апреля, число людей, которые обратились в больницы округа с отравлением, достигло 162.

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