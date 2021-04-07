В Ставрополе участников конкурса «Солдатский конверт» оценит Лев Лещенко

В 2021 году впервые на Ставрополье проведут всероссийский фестиваль-конкурс «Солдатский конверт». Около 100 человек поучаствуют в нем. Среди них — солисты-вокалисты и творческие коллективы.

По словам организаторов, уже подано более 500 заявок. Открытие фестиваля запланировано 4 мая на Владимирской площади, а закрытие — 7 мая на Крепостной горе.

Известно, что в состав профессионального жюри войдут Лев Лещенко, Мария Аронова и Ольга Кормухина. Они будут не только оценивать участников конкурса, но и проведут творческие встречи, мастер-классы и дадут сольные концерты.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе 7 апреля прошла первая с начала пандемии общегородская зарядка. В ней поучаствовал губернатор Владимир Владимиров. Об этом он рассказал пользователям социальных сетей.