В Ставрополе начали установку автоматической системы управления транспортом

В краевой столице начнут реализовывать проект установки автоматизированной системы управления городским транспортом. Она является частью интеллектуальной системы, которую постепенно внедряют в Ставропольском крае.

Главная задача этих систем - улучшить работу транспорта и снизить количество ДТП и нарушений правил дорожного движения.

Автоматизированная система управления движением включает в себя организацию диспетчерского центра с операторами, которые смогут оперативно реагировать на разные ситуации. Также монетизируют светофоры на проблемных перекрестках, установят датчики детекторов транспортного потока.

Напомним, частью "умной" системы является разветвленная сеть камер наблюдения в онлайн-режиме. Записи с камер анализируются интеллектуальной системой и передают сигналы для оперативного реагирования в основные ведомства.