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Звезды7 апреля 2021 18:37

39 художников городского искусства примут участие в фестивале «Культурный код»

Большой арт-фестиваль пройдет в Ставропольском крае в сентябре 2021 года
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Первый заместитель министра культуры Ставропольского края Галина Павлова рассказала подробности проведения "Культурного кода". На фестиваль приедут 39 стрит-художников из разных стран.

Сейчас решают вопрос оформления виз для участников мероприятия. А пока что идет техническая подготовка - благоустраивают пространства и фасады зданий, на которых и будут рисовать художники.

Напомним, международный арт-фестиваль "Культурный код" состоится в сентябре этого года в Солнечнодольске Изобильненского округа Ставрополья. Он должен был пройти в 2020 году, но помешала пандемия. Мероприятие продлится месяц.

НАПОМНИМ:

На Ставрополье 22 марта стартует масштабный фестиваль граффити «Культурный код»

Этот фестиваль станет одним из ярких культурных событий года (подробнее).

Культура