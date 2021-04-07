39 художников городского искусства примут участие в фестивале «Культурный код»

Первый заместитель министра культуры Ставропольского края Галина Павлова рассказала подробности проведения "Культурного кода". На фестиваль приедут 39 стрит-художников из разных стран.

Сейчас решают вопрос оформления виз для участников мероприятия. А пока что идет техническая подготовка - благоустраивают пространства и фасады зданий, на которых и будут рисовать художники.

Напомним, международный арт-фестиваль "Культурный код" состоится в сентябре этого года в Солнечнодольске Изобильненского округа Ставрополья. Он должен был пройти в 2020 году, но помешала пандемия. Мероприятие продлится месяц.

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Этот фестиваль станет одним из ярких культурных событий года (подробнее).