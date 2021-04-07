Космонавты Скрипочка и Крикалев посетят Ставрополье на День космонавтики

В Ставропольский край приедут известные космонавты Фото: Иван МАКЕЕВ

Первый заместитель министра культуры Ставропольского края Галина Павлова рассказала о том, как в регионе будут праздновать годовщину Дня космонавтики. Одним из важных мероприятий станет визит известных отечественных космонавтов Олега Скрипочки и Сергея Крикалева.

С 12 апреля начинается Неделя космонавтики. В ее рамках проведут множество акций и праздничных мероприятий в библиотеках, музеях, научных площадках. В День космонавтики в Ставропольский край приедет Герой РФ, летчик-космонавт Олег Скрипочка.

Он хочет возложить цветы к памятнику Гагарина, а также встретиться со школьниками. Планируется, что космонавт посетит Ставрополь и Невинномысск.

Сергей Крикалев должен приехать в краевую столицу 17 апреля. Он представит свою фотовыставку и расскажет о ней лично.