На Ставрополье завезут дополнительные 23 тысячи вакцин от коронавируса

И.о. министра здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников заявил, что в регионе достаточное количество вакцин для массовой иммунизации. 6 апреля завезли 7900 доз, также идет партия в 23 тысячи вакцин. Используют "Спутник V" и "Вектор".

- Вакцины в крае достаточно, мы ее получаем в необходимом объеме. Во всем мире сегодня идет третья волна коронавируса, в нашей стране тренд на снижение заболеваемости, наметившийся в последние месяцы, стал замедляться. Нам нужно сделать все, чтобы избежать прироста распространения инфекции. Для этого необходимо как можно скорее иммунизировать население и создать так называемую иммунную прослойку, которая не позволит болезни распространяться, - рассказал Колесников.

Также он акцентировал внимание на слухах о том, что после вакцинации появились массовые осложнения, которые не контролирует минздрав. Колесников опроверг эту информацию.

- Ответственно заявляю, что не было ни одного смертельного осложнения от вакцины, ни одной тяжёлой реакции в виде анафилактического шока или других тяжёлых побочных эффектов. Вакцина абсолютно безопасна и очень эффективна. Она позволяет формировать достаточное количество антител, чтобы защитить жизнь и здоровье человека, - резюмировал чиновник.

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