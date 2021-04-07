Губернатор Ставрополья одобрил введение штрафов за свалки в общественных местах

На Ставрополье ужесточили наказания за свалки на улицах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство ЖКХ Ставрополья сообщило, что в законе "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае" внесли изменения, которые подписал губернатор региона.

Теперь за временное хранение, складирование и просто сброс мусора на территории города (парки, аллеи, площади и т.д.) выписывают штрафы. Для юридических лиц он составит от 20 до 40 тысяч рублей, для граждан - от 500 рублей до 2 тысяч рублей.

Отметим, что речь идет не только о бытовых отходах, но и листве с ветками.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о том, что ввели штраф за несвоевременную уборку крыш от снега и сосулек. Подробнее о размерах штрафов можно прочесть здесь.