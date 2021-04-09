На фасаде школы №6 Пятигорска разместят мурал Лермонтова в рамках фестиваля

Мэр города-курорта Дмитрий Ворошилов рассказал, что с 19 по 23 мая 2021 года пройдет большой фестиваль. Международная премия "КАРДО" - первая в мире премия уличного искусства. В Пятигорск со всего мира приедут стрит-художники, танцоры, певцы, мастера паркура и т.д.

- В рамках фестиваля на фасаде школы № 6 одним из художников "КАРДО" будет создан новый арт-объект. Он станет еще одним украшением нашего города, который неразрывно связан с именем Михаила Юрьевича Лермонтова, - заявил градоначальник.

Напомним, Ставрополье - регион, где интересуются и поддерживают развитие уличного искусства. Так в Солнечнодольске состоится фестиваль "Культурный код", также посвященный городской культуре.

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39 художников городского искусства примут участие в фестивале «Культурный код»

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