Студента из Ставропольского края обвинили в пропаганде терроризма

Следственный комитет сообщает, что правоохранительные органы представили обвинения молодому студенту из Ставрополя в продвижении терроризма. Икболжон Шамшидинов с 16 апреля 2019 по 29 января 2020 пропагандировал запрещенную организацию.

Студент является гражданином Таджикистана. Он призывал своих сверстников из университета присоединиться к организации и включиться в ее деятельность. В основном Шамшидинов публиковал видеоролики, в которых отрицал запрещенный статус организации и обелял уже совершенные преступления террористов.

Следствие закончилось, дело отправили в суд на рассмотрение.

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