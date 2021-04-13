В Ессентуках инвестор ищет подрядчика на реставрацию гостиницы «Метрополь»

Пресс-служба администрации Ессентуков сообщила, что старинная гостиница "Маяк" (до Революции "Метрополь") ждет подрядчика на восстановительные работы. Инвестор хочет отреставрировать фасад здания в соответствии с его историческим обликов, а внутри сделать современную отделку.

- На выполнение эскиза будущего отеля потребуется месяц. На проектирование объекта, включающего все технические требования, уйдет около полугода, - сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, сейчас здание является памятником культурного наследия. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о планах инвестора на гостиницу.

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Следователи осмотрели место происшествия, назначили ряд судебных экспертиз. Сейчас они собирают необходимые доказательства (подробнее).