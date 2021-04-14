С части берега реки Члы в Ставрополе вывезли больше 20 тонн мусора

Мэр Ставрополя Иван Ульянченко рассказал в своем Инстаграм-аккаунте о ходе санитарной расчистки берегов одной из самой загрязненных рек города. С 250 метров берега собрали 23 тонны мусора. Это только первый этап уборки, сейчас коммунальщики убирают поваленные деревья, ветки и прочее.

- Это нужно, не только для общего приведения берегов в порядок, но и чтобы добраться до бытового мусора, - сказал градоначальник.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о расчистке других рек Ставрополя. Коммунальщики расчищают берега рек Ташлы и Мамайки от бытового мусора и сухостоя. Это позволит предохранить территорию города от природных пожаров. Уже близится опасный сезон.

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