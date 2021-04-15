В Ставрополе завершили вакцинацию от Covid-19 около 20 тысяч горожан

В больницах Ставрополя с середины января 2021 года стартовала кампания по массовой вакцинации от Covid-19.

Первым компонентом вакцины к середине апреля в городе иммунизировано 30 537 человек. Вторым компонентом, то есть полностью привиты, - 19 484 ставропольца. Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Первый компонент из них получили 15 180 человек, закончили прививаться 9 848.

Вакцинация для всех категорий граждан добровольная и бесплатная. Вакциной Гам-Ковид-Вак прививают всех желающих в поликлиниках города, где работают прививочные кабинеты.

Записаться на процедуру можно через портал «Госуслуги», на едином медицинском портале Ставропольского края https://mz26.ru/ , через регистратуры поликлиник, по телефону 122, в окне самообслуживания одного из пяти МФЦ Ставрополя через личный кабинет портала «Госуслуги».

По словам специалистов, иммунитет начинает формироваться уже после первой прививки. Повторная прививка подстегивает иммунный ответ организма и дает более длительный эффект.

Исследования доказывают, что двухступенчатая вакцинация дает иммунный ответ в 100 % случаев. И такой иммунитет сильнее, чем у тех, кто переболел коронавирусом. Последние все же могут пройти иммунизацию, но не ранее чем через 6 месяцев после выздоровления.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что число пациентов, снятых с медицинского наблюдения, вновь увеличилось. За последние сутки выписали еще 111 человек. За весь период от COVID-19 на Ставрополье излечились более 48,8 тысячи пациентов. Об этом утром 15 апреля сообщил губернатор региона.