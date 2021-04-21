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Общество21 апреля 2021 20:52

В Ставрополе 24 апреля пройдет ледовое шоу, приуроченное ко Дню Победы

Жители края от 14 до 55 покажут представление "Ставропольские звезды на льду. Мы вместе"
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В субботу состоится ледовое шоу, в котором выступят 23 пары фигуристов. Их выступление посвящено близкой 76-ой годовщине Великой Победы.

В шоу примут участие любители фигурного катания из числа руководителей разного уровня, представителей СМИ и общественности на Ставрополье.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о запуске огромного воздушного шара с изображением наград времен Великой Отечественной войны. Мероприятие также приурочено к празднику 9 мая.

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До 9 мая участники пробега намерены посетить все территории края (подробнее).

День Победы