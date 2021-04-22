1390 волонтеров подготовили к голосованию по объектам благоустройства на 2022

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края рассказали, что обучение 1390 добровольцев закончилось. Оно проходило по двум направлениям: знакомство с документацией нацпроекта "Жилье и городская среда" и работа с заявками на голосование по объектам благоустройства.

Волонтеры должны привлекать людей к проектам и помогать им в регистрации заявок, работе на онлайн-платформах.

- Труд волонтеров всегда имел особое значение в проведении рейтингового голосования. Отрадно, что и в 2021 году оно будет проходить при их участии. Надеюсь, благодаря их помощи в голосовании поучаствует как можно больше жителей края, ведь важен каждый голос, - заявил и. о. министра Евгений Штепа.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о народном голосовании, которое стартует 26 апреля. Жители Ставропольского края могут выбрать объекты для благоустройства на 2022 год.

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