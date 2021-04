Любить химию, физику и диджитал научит «Ростелеком. Лицей»

Фото: Ростелеком.

Новый авторский курс по физике предназначен для учеников 7 – 11-х классов. В нем 60 видеоуроков, построенных на изучении теории через решение практических задач. Курс включает краткие и емкие конспекты, а также наборы тестовых заданий.

Уроки помогут освоить основной инструментарий для изучения физики - символьные вычисления и работу с размерностями, пройти три раздела механики: кинематику, статику и динамику, научить определять положение тела в пространстве в любой момент времени.

Курс разработан российскими преподавателями Александром Кочегаровым и Владимиром Никитиным.

Пользователям сервиса «Ростелеком. Лицей» стал доступен на эксклюзивной основе увлекательный «Краткий курс по химии», который включает все азы школьной программы для 8–11 классов.

Курс подготовили необычные и очень интересные преподаватели, в частности, профессор Стефано Фило Амброзини. Харизматичный итальянец, хорошо говорящий по-русски, заведует лабораторией химии в технологическом центре «Сириус» для одаренных детей. Соавтором курса выступает Алексей Цапок - создатель безопасной модели дирижабля «Киров», инженер-блогер и автор YouTube-канала про DIY -электронику (у него, кстати, полмиллиона подписчиков).

Курс (20 уроков) включает основы неорганической, органической, а также физической химии. Изучение теоретического материала подкреплено практическими тестовыми заданиями разного уровня сложности для лучшего усвоения полученных знаний. К каждому занятию прилагается конспект в доступной и сжатой форме, который поможет закрепить пройденный материал.

Есть еще курс о данных. Он также разработан специалистами «Ростелекома» для учеников 7 – 11-х классов. Data Scientist называют профессий будущего, актуальность которой будет только возрастать. Пройдя курс, школьники будут лучше понимать устройство цифрового мира, как использование больших данных меняет промышленность и сферу услуг, реален ли искусственный интеллект.

Курс состоит из 10 модулей, которые дадут понятие об основных направлениях и терминах в области работы с данными, например, что такое машинное обучение. Экспертами курса стали преподаватель факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, специалист по анализу данных Элен Теванян и директор по управлению данными «Ростелекома» Сергей Носов.

[1]DIY - аббревиатура английского выражения Do It Yourself, то есть «Сделай это сам».